Calciomercato Marsiglia, Balotelli idea fissa: ma c'è l'ostacolo ingaggio

Il Marsiglia spinge per Balotelli, ma la richiesta d'ingaggio di SuperMario è eccessiva per le casse della società francese.

L'Olympique Marsiglia continua ad insistere per Mario Balotelli. L'attaccante italiano, in scadenza di contratto con il Nizza e praticamente separato in casa con il club della Costa Azzurra (contratto in scadenza il prossimo giugno), è il primo obiettivo di Rudi Garcia e del direttore sportivo Zubizarreta.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna dell'Equipè l'unico ostacolo all'arrivo dell'ex Manchester City, Milan ed Inter è di carattere economico.

La sua richiesta di un bonus al momento della firma e di un ingaggio di 500.000 mila euro lordi mensili, è attualmente troppo onerosa per le casse del Marsiglia, che potrebbe arrivare ad una cifra del genere solamente nel momento in cui riuscisse a liberarsi di altri onerosi ingaggi (Mitroglou, Germain, Njie, Hubocan e Abdennour).

Come se non bastasse, dopo il pari interno contro il Monaco, è scoppiata la contestazione da parte dei tifosi visto il nono posto in classifica, l'eliminazione dall'Europa League e dalla Coppa di Francia contro il modesto Andrezieux Boutheon.

Il Nizza, dal canto proprio, spinge Balotelli e Raiola ad accettare la nuova destinazione in maniera tale da poter agire di conseguenza sul mercato alla ricerca di un'altra punta.