Calciomercato, Mané dice no al Real Madrid: "Sono già in un grande club"

Sadio Mané pensa solo al Liverpool e alla finale di Champions League contro il Tottenham: "L'interesse del Real fa piacere ma ai 'Reds' sto bene".

Sfiorata la vittoria della Premier League, il può tornare campione d'Europa dopo quattordici anni: la finale di contro il di sabato sera è l'appuntamento dell'anno, la seconda di fila dopo quella persa col dodici mesi fa.

Proprio i 'Blancos' hanno espresso il loro interesse per Sadio Mané, componente del tridente delle meraviglie con Firmino e Salah che sta facendo le fortune della squadra allenata da Jurgen Klopp: quattro i goal in Europa del senegalese, tra i quali spiccano i due nel ritorno degli ottavi all'Allianz Arena nel successo inflitto al .

Ventisei reti stagionali che hanno fatto drizzare le antenne dei campioni d'Europa (ancora per poco) in carica, salvo registrare il rifiuto del giocatore alle avances madrilene come si evince dalle dichiarazioni rilasciate all'Open-day riservato ai media prima del big match in programma tra tre giorni al 'Wanda Metropolitano' di Madrid.

"L'interesse di una società come il Real Madrid nei miei confronti fa sempre piacere, ma gioco per i 'Reds'. Mi trovo già in un grande club".

Mané avrà l'opportunità di rifarsi vincendo la massima competizione continentale dopo averla soltanto accarezzata il 26 maggio 2018: a nulla valse il suo goal del momentaneo 1-1, decisive invece le due 'papere' di Karius che indirizzarono pesantemente l'esito finale.