Calciomercato Manchester United, Solskjaer: “Valencia può lasciare il club”

L'allenatore del Manchester United ha confermato il futuro di Antonio Valencia: "Non credo che rinnoverà il contratto".

Dopo ben 338 presenze e una serie numerosa di infortuni Antonio Valencia potrebbe lasciare il Manchester United in estate: la conferma arriva direttamente dall'allenatore Ole Gunnar Solskjaer, che spiega la situazione contrattuale del terzino destro, attualmente out per infortunio.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dei Red Devils non vede i margini per un nuovo rinnovo di Valencia:

"E' uno dei pochi rimasti nello spogliatoio ad aver vinto la Premier League, ma non sono sicuro che il Manchester United e Antonio possano accordarsi per un nuovo contratto, bisognerà vedere se tornerà in campo nei prossimi mesi, ma è il capitano, spero di poterlo recuperare".

L'esterno sudamericano è ancora alle prese con l'ennesimo infortunio, che lo ha costretto alle sole 5 presenze in questa stagione.

"Non è ancora in forma al 100%, sta lavorando, ha avuto una fantastica carriera qui al Manchester United".

Solskjaer ha poi commentato anche la situazione di David De Gea, che potrebbe a breve definire il rinnovo contrattuale con lo United.