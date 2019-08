Calciomercato Manchester United, Solskjaer blinda Pogba: "Nessun dubbio, resta con noi"

Dopo il poker rifilato al nel debutto in Premier League, il torna in scena per il 'Monday Night' sul campo del Wolverhampton. Il tema caldo del mercato resta però sempre la posizione di Paul Pogba, circondato da voci che lo vorrebbero vicino alla cessione.

L'allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto in conferenza stampa per blindare il proprio gioiello:

"In ogni conferenza mi fate sempre la stessa domanda su di lui. Per me resta con noi, non ho dubbi. Non sono assolutamente preoccupato. Non c'è conferenza in cui io non abbia risposto a questa domanda, ma nella maggior parte delle volte anche lui ha detto di essere felice qui".