Calciomercato Manchester United, Mata rinnova fino al 2021

Netta risposta alle voci che lo davano in partenza, direzione : Juan Mata rimarrà al , con cui ha prolungato la scadenza del rapporto fino al 30 giugno 2021 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.

L'annuncio è stato dato dai 'Red Devils' sui propri canali social ufficiali.

We can confirm Juan Mata has signed a new contract with #MUFC.