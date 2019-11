Calciomercato Manchester United, Juninho conferma: "Hanno la prelazione su Depay"

Il ds del Lione Juninho conferma le voci sul gioiello olandese: "Lo United ha la prelazione per ricomprare Memphis Depay".

Uno dei pezzi più pregiati del è sicuramente Memphis Depay, divenuto oggetto dell'interesse di molti club europei, ma il direttore sportivo dell'OL Juninho Pernambucano alla ufficiale del club francese ha confermato la prelazione dello United.

"È vero che il ha la prelazione per ricomprare Memphis Depay. Queste cose esistono nel calcio, ma fino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna offerta per Memphis".

L'attaccante olandese classe '94 sta catturando l'interesse di molte squadre dopo aver ritrovato la serenità a Lione. Con l'OL Depay ha segnato 11 goal in 14 partite di e 4 reti in 4 partite di . Uno score che non lascia indifferenti quello dell'olandese, tanto che le voci sull'interesse del sono sempre più insistenti: gli 'Spurs' sarebbero disposti a sborsare 50 milioni di sterline per lui. Il contratto di Depay con il Lione, però, scade nel 2021.

"Ogni volta che resta un solo anno sul contratto le conversazioni sul rinnovo diventano sempre più difficili. Ma penso che lui sia davvero felice a Lione al momento. Al momento non abbiamo ancora fatto nulla con Depay, iniziero a discutere sul prolungament del contratto prima della fine dell'anno".

Il rinnovo di Depay, anche se sta vivendo un grande periodo con l'OL, sembra complicato proprio per via del crescente interesse su di lui. L'olandese vorrebbe riscattarsi dopo l'esperienza fallimentare con i 'Red Devils', un grande salto a cui probabilmente non era ancora pronto e l'impatto con la Premier League si è tramutato ben presto in uno schianto.