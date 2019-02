Calciomercato Manchester United, Fellaini saluta: va allo Shandong Luneng

Il Manchester United ha annunciato l'addio a Marouane Fellaini: il centrocampista belga giocherà in Cina con lo Shandong Luneng.

Il calciomercato si è concluso ieri, ma non per tutti. In Cina durerà fino a fine mese. E così lo Shandong Luneng ne approfitta per far spese in Inghilterra: è ufficiale l'acquisto di Marouane Fellaini, che lascia così il Manchester United.

Con DAZN segui FA Cup e League Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Wishing you all the best for the future, @Fellaini. A big thank you for everything at #MUFC! — Manchester United (@ManUtd) 1 febbraio 2019

A comunicare l'avvenuta operazione è stato lo stesso club inglese, che attraverso il proprio sito e i propri canali social ha salutato e ringraziato Fellaini. Arrivato dall'Everton nel 2013, in concomitanza con David Moyes, il centrocampista belga ha vestito la maglia rossa per cinque stagioni e mezza.

105 le presenze complessive in campionato con la maglia del Manchester United collezionate da Fellaini, che ha messo a segno 12 reti. In questa stagione il belga è però andato a segno soltanto in Champions League e in League Cup.

Fellaini aveva già effettuato nella giornata di ieri le visite mediche con lo Shandong Luneng, che ha concluso la Super League 2018 al terzo posto e ha grandi ambizioni in vista della ripresa del campionato. Ora è arrivata anche la firma.