Calciomercato Manchester United, De Gea rinnova fino al 2023 con opzione per un altro anno

Il Manchester United ha annunciato il rinnovo di David De Gea: lo spagnolo si è unito ai Red Devils fino al 2023, con opzione per un altro anno.

La notizia era nell'aria ormai da mesi e oggi è arrivata l'ufficialità. David De Gea ha rinnovato il proprio contratto con il . A comunicarlo è stato lo stesso club inglese, il quale prima ha pubblicato una nota sul proprio sito e poi ha celebrato il portiere attraverso un video affidato ai social.

Accostato spesso nel corso degli ultimi anni a una possibile partenza, destinazione o , De Gea ha scelto di unirsi ai Red Devils fino al giugno del 2023, con opzione per un altro anno.

Un rinnovo voluto fortemente da Ole Gunnar Solskjaer, consapevole del valore del portiere spagnolo oltre che del ruolo di leader che ormai da parecchi anni ricopre all'interno dello spogliatoio del Manchester United.

Arrivato nel club inglese nel 2011, De Gea a Old Trafford è infatti diventato un punto fermo, come dimostrano le 367 presenze collezionate fino ad ora. Un lungo cammino che proseguirà dunque ancora per diversi anni, per la gioia del diretto interessato.

"È stato un privilegio passare otto anni in questo grande club e l'opportunità di continuare la mia carriera al Manchester United è un vero onore. Da quando sono arrivato qui, non avrei mai immaginato di giocare oltre 350 partite per questo club. Ora il mio futuro è deciso e tutto ciò che voglio fare è aiutare questa squadra a raggiungere ciò che credo possiamo raggiungere. Voglio vincere di nuovo dei trofei qui".

Queste le prime parole rilasciate da De Gea al sito ufficiale del Manchester United, alle quali si sono poi unite quelle di Ole Gunnar Solskjaer.

"Sono lieto che David abbia affidato il suo futuro a questo club ancora a lungo. Negli ultimi anni David ha dimostrato di essere il miglior portiere al mondo e un giocatore indispensabile per riportare il Manchester United in alto".

Risolti i dubbi sul proprio futuro, De Gea ora potrà tornare a concentrarsi esclusivamente sui temi di campo. È lì che il portiere spagnolo deve infatti aiutare il Manchester United a tornare a conquistare trofei.