Calciomercato Manchester United, Daniel James in chiusura: l'ex Swansea alle visite mediche

Daniel James è il primo acquisto del Manchester United 2019/20: arriva dallo Swansea, in Championship. Il classe 1997 costa circa 15 milioni di euro.

Dopo un'altra annata deludente, il Manchester United riparte con Ole Gunnar Solskjaer in panchina e un'aria di possibile cambiamento che circonda Old Trafford da qualche mese. Oggi si potrebbe apporre il primo tassello di questa mini-rivoluzione.

Secondo 'Sky Sports', i 'Red Devils' hanno infatti chiuso l'acquisto del talento gallese Daniel James, classe 1997 in arrivo dallo , con cui ha disputato una super stagione in Championship che ha colpito tutti, anche i grandi club di Premier League.

In molti hanno bussato alla porta del club gallese per chiedere dell'ala, in scadenza di contratto nel giugno 2020. La scelta di James sarebbe però sempre stata quella di andare allo United.

Il giocatore nella giornata di oggi dovrebbe effettuare le visite mediche di rito per poi diventare ufficialmente una nuova freccia all'arco di Solskjaer a partire dalla prossima stagione.

Il classe 1997 è anche un nazionale del , con cui ha già esordito e segnato. Il CT, un gallese storico dello United come Ryan Giggs, lo ha confermato anche per i prossimi due impegni di qualificazione a .

Nella sua carriera James non è mai riuscito a collezionare nemmeno una presenza in Premier League, soltanto una panchina nella stagione 2016/17 con lo Swansea. Ora il suo sogno può diventare realtà, con la prestigiosissima maglia dello United.