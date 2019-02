Calciomercato Manchester United, Bruno Fernandes nel mirino: contatto con l'ex Sampdoria

Blindato da una clausola da 100 milioni di euro, il portoghese si è tramutato in bomber di razza: primi passi del Manchester United.

Ha sempre avuto il vizio del goal, grazie a calci da fermo e inserimenti letali. Ora però Bruno Fernandes è salito di livello, arrivando a segnare ben 22 reti nella stagione in corso. Numeri stratosferici per chi, in Italia, al massimo arrivava a cinque reti nelle varie competizioni. Occhi aperti da parte delle big. Come il Manchester United.

Secondo A Bola, infatti, il Manchester United avrebbe avuto i primi contatti con gli agenti del giocatore per portare in Premier League il centrocampista portoghese. Ex Novara, in Serie B, nonchè Udinese e Sampdoria nella massima serie, Bruno Fernandes ha tra l'altro fornito 11 assist per i compagni, dopo i venti della passata stagione.

Bruno Fernandes piace tantissimo al Manchester United, ma dopo l'arrivo nel campionato portoghese, in cui non aveva mai militato prima dello Sporting, è stato blindato da una clausola di 100 milioni di euro. I dirigenti biancoverdi ci hanno visto giusto, visti i numeri mostrati dal centrocampista fin qui.

Davanti ad offerte sostanzione, diciamo dai 50 milioni di euro in su, lo Sporting Lisbona penserà seriamente alla cessione. Neanche troppo, considerando le casse del club non proprio stracolme. Arrivato dalla Sampdoria per 9 milioni, ora ne vale dieci volte di più.

In questa stagione Bruno Fernandes sta trascinando lo Sporting per quanto possibile, visto che la squadra di Lisbona è solamente quarta in campionato, mentre in Europa League è stata eliminata dal Villarreal. Scorie di una passata annata terminata in maniera clamorosa, vista l'aggressione dei tifosi e l'addio di diversi elementi della rosa.

Per Bruno Fernandes l'interesse del Manchester United potrebbe portarlo allo step definitivo della sua carriera, per un giocatore che ha iniziato in Serie B, si è messo in mostra in Serie A ed è diventato goleador nel paese natio. La Premier League è il passo successivo.