Calciomercato Manchester United, accelerazione su Emre Can: convince per gennaio

Lo United è sempre più convinto di Emre Can: il centrocampista tedesco potrebbe essere in uscita dalla Juventus già nel mercato di gennaio.

La posizione di Emre Can all'interno della è sempre più fragile: con l'arrivo di Maurizio Sarri il centrocampista tedesco è sceso drasticamente nelle gerarchie bianconere, tanto da essere stato individuato come 'sacrificabile' per la famosa lista Champions e possibile partente a gennaio. Alla finestra attende il .

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo il 'Daily Mail', i 'Red Devils' si sarebbero definitivamente convinti sulla bontà dell'operazione e sarebbero pronti a dare un'accelerata per raggiungere il trasferimento di Emre Can già nella prossima finestra di mercato invernale. Il tedesco con i bianconeri in versione Sarri non sta riuscendo a trovare spazio: sono solamente 150 i minuti giocati in stagione da Emre Can, spalmati su 4 presenze. Pochi per un calciatore che, a soli 25 anni, può vantare di aver vestito le maglie di e .

Proprio il suo trascorso in Premier League con la squadra di Klopp, con il quale ha giocato anche la finale di persa contro il Real, sembra essere il fattore determinante che ha convinto la dirigenza dello United: con i 'Reds' Emre Can ha giocato 115 partite nel campionato inglese, condite da 10 reti. Per lo United si tratterebbe di un investimento sicuro, che apporterebbe alla squadra di Manchester maggiore peso a centrocampo ad un prezzo d'occasione.

Ad Emre Can restano due mesi per convicere Sarri a fare marcia indietro e puntare su di lui, altrimenti il suo ritorno in Premier League diventa sempre più probabile.