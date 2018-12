Calciomercato, Manchester City su Chilwell: pronti 55 milioni di euro

Il Manchester City potrebbe fare sul serio per Ben Chilwell, terzino sinistro del Leicester: pronti 50 milioni di sterline (oltre 55 milioni di euro).

L'infortunio capitato a Benjamin Mendy preoccupa e non poco il Manchester City, forse costretto a tornare in maniera pesante sul mercato nell'imminente finestra invernale in programma a gennaio.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

I 'Citizens' sono alla ricerca di un sostituto del francese che dovrebbe averne ancora per lungo tempo: piace parecchio Ben Chilwell, terzino sinistro in forza al Leicester con cui ha giocato tutte le partite e tutti i minuti a disposizione fin qui in Premier League.

L'articolo prosegue qui sotto

22 anni il prossimo 21 dicembre, Chilwell è cresciuto nelle giovanili delle 'Foxes': per lui soltanto una breve esperienza in prestito all'Huddersfield nella prima parte della stagione 2015/2016, salvo poi tornare per la cavalcata trionfale sotto la guida di Claudio Ranieri (che però non lo schierò mai).

Altissima la valutazione del Leicester: secondo 'The Guardian', la richiesta sarebbe di almeno 50 milioni di sterline, pari a 55 milioni e 625mila euro.

Non si tratterebbe dell'unica grande spesa effettuata dal City per i terzini: proprio per Mendy furono necessari 57.5 milioni di euro, mentre al Tottenham andarono 52.7 milioni per Walker.