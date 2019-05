Calciomercato Manchester City, Sané in uscita: Bayern Monaco alla finestra

Leroy Sané potrebbe decidere di non rinnovare il contratto con il Manchester City e accettare l'offerta del Bayern Monaco in estate.

Le strade di Leroy Sané e del potrebbero dividersi in estate: l'esterno tedesco è fortemente corteggiato dal e non è felice del finale di campionato vissuto in : da qui l'idea di un possibile cambiamento.

Il contratto del classe '96 scade nel 2021 ma la trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo, chiaro segnale di una possibile imminente rottura: 47 presenze stagionali ma molti spezzoni di partite per il velocissimo esterno mancino, che gradirebbe però un ruolo da protagonista con più partite da titolare.

Guardiola ha risposto però a tutte le voci di mercato e ha ribadito la volontà del club di tenere Sané:

"Stiamo cercando da un anno e mezzo di rinnovare il contratto di Sané. Se si desidera rinnovare un contratto significa che si vuole tenere un giocatore. Ha giocato poco perchè ha la concorrenza di Sterling e Bernardo Silva, non è semplice. Se giochiamo in quattro competizioni abbiamo bisogno di Sane, Sterling, Mahrez e Bernardo Silva, non possiamo giocare con due ali".

Il ha da tempo messo gli occhi sul nazionale tedesco per puntellare le corsie esterne dopo gli addii di Ribery e Robben: il presidente Hoeness ha recentemente smentito le voci di un'offerta da 100 milioni, ma l'interesse resta più che mai vivo a margine del mercato estivo.