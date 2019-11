Calciomercato Manchester City, pronti 120 milioni per tre giocatori

Deludente in campionato, il club inglese vuole trovare i sostituti di David Silva, Aguero e Kompany nei prossimi mesi.

Non tanti, tantissimi. Nove punti dala vetta a inizio novembre, quarto posto e tre sconfitte sul groppone. Una partenza decisamente deludente per il , che paga il peggior momento iniziale di Guardiola nella sua carriera. Il tecnico non è però in dubbio e già lavora per il 2020.

La rimane del resto l'obiettivo principale e fin qui il Manchester City non ha avuto problemi europei, anche se il pareggio esterno contro l' ha fatto storcere il naso a più tifosi. In ogni caso, come accade ogni anno, la soluzione dei Citizens per far fronte ai problemi è il calciomercato. A tre cifre.

Secondo il Daily Mail, infatti, il Manchester City è pronto a mettere sul piatto 120 milioni di euro per tre giocatori che possano rimediare ai problemi della squadra. Perchè sì, Aguero è il bomber di sempre ancora decisivo, ma nel breve periodo lascerà il club. Si cerca un sostituto.

Il Manchester City sta valutando anche un post David Silva, altro simbolo del club che nel 2020 dovrebbe approdare nella con la maglia dell' Miami. In più Guardiola non ha sostituito degnamente capitan Kompany con un giocatore esperto, capace di guidare la squadra dentro e fuori dal campo.

Sono tre i giocatori che il Manchester City cerca, due dei quali per far fronte al prossimo addio di due leggende del club. 120 milioni saranno la spesa minima, che potrebbe arrivare più probabilmente a 150, visto il desiderio del club di sistemare sensibilmente la rosa in meglio.

Nell'ultima campagna acquisti il Manchester City ha speso 170 milioni per acquistare Rodri, Cancelo, Angelino, Porro e Steffen. Non un mercato coi fiocchi, che comincia ad essere contestato dai tifosi dopo la fiducia in Guardiola.

Una fiducia che pare vacillare dopo le grosse proteste arbitrali contro il , giudicate come alibi, e le grandi delusioni in Champions delle passate stagioni: solo una vittoria europea cambierebbe tutto.