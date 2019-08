Calciomercato Manchester City, Mangala di nuovo in prestito al Valencia: trattativa in chiusura

È in stato avanzato la trattativa tra Manchester City e Valencia per il ritorno di Mangala in Liga: prestito di 12 mesi ai Pipistelli per il francese.

Sta per iniziare la seconda avventura con il per Eliaquim Mangala. Il centrale francese è infatti a un passo dal dire addio al per fare il suo ritorno in prestito nelle fila dei Pipistrelli.

Secondo quanto appreso da Goal, la trattativa tra inglesi e spagnoli è infatti in stato avanzato (si potrebbe già chiudere la prossima settimana), con Mangala che al Manchester City non rientra nei piani di Pep Guardiola. Per questo motivo gli Sky Blues sono pronti a concedere il prestito di un anno del giocatore al Valencia, dove Mangala ha già giocato nella stagione 2016/17.

Il difensore ex dovrebbe così diventare il settimo rinforzo estivo per la squadra allenata da Marcelino García Toral. Qui il francese potrà aiutare il club sia nella prossima che in .

A dare un'accelerata alla trattativa sarebbe stata la decisione da parte del Valencia di mollare definitivamente la pista che portava a Victor Laguardia, centrale dell' che fino a poche ore fa era considerato l'obiettivo numero uno per i Pipistrelli sul mercato. Gli undici milioni di euro chiesti per il cartellino sono infatti un prezzo che il Valencia non è disposto a pagare.