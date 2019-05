Calciomercato Manchester City, David Silva in Giappone? C'è il Vissel Kobe

Il centrocampista del Manchester City potrebbe raggiungere i connazionali Villa, Iniesta e Semper in Giappone: dipende da Guardiola.

C'è chi conclude la carriera negli , chi negli e chi in . Rispetto al passato, dover diversi grandi campioni del calcio europeo appendevano gli scarpini al chiodo, il campionato giapponese ha perso un po' del suo fascino. Ma non per tutti, visto il possibile arrivo di David Silva.

Il centrocampista del , infatti, potrebbe essere il quarto grande acquisto della J League nell'ultimo biennio, dopo aver portato in terra nipponica Fernando Torres, David Villa, Lukas Podolski e Andres Iniesta. Silva è richiesto dal Vissel Kobe, compagine in cui militano proprio questi ultimi tre.

David Silva ha un contratto in scadenza col il Manchester City nel 2020 e per il Vissel Kobe non sarà affatto facile convincere i Citizens a lasciarlo partire prima del tempo, considerando quanto Guardiola conti su di lui. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, comunque attratto dalla possibilità di giocare in con i connazionali Iniesta, Villa, nonchè Semper.

L'addio di Silva al City dipenderà molto dal calciomercato in entrata e dalla permanenza di Guardiola: se una di queste due dovesse aprire uno spiraglio, il giocatore spagnolo si unirebbe al Kobe per migliorare una brutta ed attuale situazione di classifica rispetto alle attese.

Non è da escludere neanche un primo avvicinamento solamente per poi rendere ufficiale il trasferimento di Silva nel 2020, al termine del suo contratto regolare con il City. Nonostante anche in questa Premier sia stato decisivo con goal e assist (sei e sei), il prossimo anno gli anni sulla carta d'identità saranno 34.

Del resto Silva ha sempre evidenziato di voler lasciare il City al termine contrattuale, e abbandonarlo qualche mese prima del previsto rimane una possibilità concreta. Sopratutto se un paese come il Giappone e la carica dei suoi connazionali chiama.