Calciomercato Manchester City, David Silva ai saluti: "Tra un anno vado via"

Con la maglia del ha scritto un pezzo di storia, collezionando ben 396 presenze e 129 goal: ora David Silva sta per chiudere la sua avventura nel club inglese, dove giocherà la sua ultima stagione.

La notizia dell'addio è arrivata direttamente dal centrocampista spagnolo, che lascerà la squadra di Guardiola al termine della stagione 2019-20:

"Questa è la mia ultima stagione qui. Dieci anni sono abbastanza per me, è il momento giusto per lasciare. Inizialmente il club stava parlando di due anni di contratto, ma ho deciso di firmare un contratto annuale per chiudere con un decennio".