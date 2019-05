Calciomercato Manchester City, Bruno Fernandes sempre più vicino

Blindato da un clausola di 100 milioni, l'ex Sampdoria Fernandes dovrebbe sbarcare in Premier League a breve: si chiuderà per una cifra simile.

La qualità del giocatore sulla trequarti non è mai stata in discussione, ma mancava qualcosa. Ora quel qualcosa, sopratutto in zona goal, Bruno Fernandes è riuscito a raggiungerlo. Dalla Serie B con Novara, alle maglie di e , fino al sempre più probabile approdo al .

Bruno Fernandes è infatti vicinissimo ad unirsi alla squadra inglese per la prossima stagione dopo il lavoro fatto dall'agente Bruno Mendes negli ultimi giorni. Il procuratore, tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo, ha dialogato con successo con i due direttori sportivi di City e Lisbona, gettando le basi per l'accordo secondo A Bola.

Nel contratto di Bruno Fernades c'è una clausola da 100 milioni che il Manchester City potrebbe pagare senza problemi, ma visto il forte interesse del club di Guardiola e l'intermediazione del super-agente portoghese, l'affare dovrebbe andare in porto per una cifra inferiore, ma non troppo.

Dopo aver mostrato buone cose in con Sampdoria e Udinese, Fernandes ha lasciato l' nel 2017 per nove milioni: ora ne vale almeno sette-otteo volte di più e potrebbe rappresentare il più costoso trasferimento di sempre del City. E il più grande incasso dello Sporting.

Del resto Bruno Fernandes è reduce da una stagione da urlo con lo Sporting, in cui ha messo a segno sedici reti e fornito dodici assist, per un totale di ventotto goal e diciotto passaggi decisivi nelle varie competizioni. Un salto di qualità enorme, visto e considerando come in Italia avesse messo a segno massimo cinque marcature.

L'arrivo di Bruno Fernandes potrebbe spingere David Silva verso il Giappone, visto il forte interesse del Vissel Kobe. Nelle prossime settimane, al termine di una Premier in cui City e duellano punto su punto, la verità sul futuro del calciomerrcato Citizen.