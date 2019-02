Calciomercato, lo scambio Icardi-Dybala conviene a Inter e Juventus: plusvalenze mostruose

Al momento sembra fantacalcio, ma lo scambio Icardi-Dybala potrebbe surriscaldare il mercato estivo: Inter e Juventus ne avrebbero di vantaggi...

all'alla? Sembra strano soltanto leggerlo, ma nei prossimi mesi questa frase potrebbe far nascere una vera e propria trattativa. D'altronde dopo il botta e risposta tra Paratici e Marotta , tutto può succedere.

Secondo quanto riportato da 'Repubblica', infatti, le due società ci starebbero riflettendo seriamente perché l'affare converrebbe ad entrambe le squadre, almeno analizzando molti parametri.

Intanto, si parte dal presupposto che l'interesse di Inter e Juventus per questi due giocatori c'è ed è concreto, ormai non è un mistero, per parola stessa di Marotta e Paratici. Poi, l'ex capitano nerazzurro è al momento spaccato dalla sua società e la separazione a fine stagione sembra l'opzione più probabile. La Joya non vive un periodo simile, certamente, ma ha accusato dal punto di vista strettamente calcistico la presenza di Cristiano Ronaldo: è continuamente in discussione e la sua media realizzativa è crollata.

Da un punto di vista tattico, il vantaggio per entrambe le squadre sembra essere lampante. Mauro Icardi rappresenta il partner perfetto per Cristiano Ronaldo, come dimostra il rapporto calcistico con Benzema negli anni a Madrid. L'Inter ormai da qualche anno pecca in fantasia nella zona offensiva e, con un Lautaro Martinez sempre più protagonista, con Dybala alle sue spalle avrebbe già completato il duo di attacco per le prossime stagioni.

Ma non è da sottovalutare soprattutto la questione economica. Mauro Icardi è a bilancio per 2,5 milioni di euro, Paulo Dybala per 16,5: valutando i due cartellini 100 milioni di euro, le due squadre farebbero una incredibile plusvalenza, spiega 'Repubblica'. Aspetto che nel calcio moderno non è davvero secondario, anzi tutt'altro.

Infine, all'Inter Paulo Dybala ritroverebbe la considerazione e la titolarità indiscussa che aveva fino a qualche tempo fa alla Juventus, mentre Icardi e Wanda Nara vivrebbero in un ambiente più rigido, forse più adatto ai loro 'vulcanici' comportamenti.

Insomma, gli ingredienti ci sarebbero tutti, ma ovviamente al momento stiamo parlando di una trattativa mai nata. Questi sono i presupposti, solidi, ma sempre e solo presupposti.