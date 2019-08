Calciomercato, Lo Celso verso il Tottenham: 60 milioni al Betis

Il centrocampista argentino è ad un passo dal Tottenham: lascerà la Spagna dopo appena una stagione a Siviglia.

Mentre l'affare Dybala si fa più complicato del previsto, quello che vede coinvolto Giovani Lo Celso sembra essere veramente ad un passo. A meno di un giorno dal termine delle trattative del calcio inglese, il centrocampista argentino potrebbe diventare un nuovo giocatore del .

A meno di sorprese, infatti, Betis e Tottenham raggiungeranno un accordo nelle prossime ore per il trasferimento di Lo Celso al club londinese. Arrivato in biancoverde nel 2018, verrà ceduto tra parti fisse e variabili per una cifra di 60 milioni di euro.

Un ulteriore grosso sforzo per il Tottenham, che dopo aver acquistato Ndombele facendo registrare il suo massimo storico di spesa (72 milioni bonus compresi) sta per rinforzare ulteriormente il reparto con il giocatore ex , deciso a brillare anche ad altissimi livelli.

Lo Celso ha firmato con il Betis per la passata stagione, con una clausola di 100 milioni di euro: l'offerta del Tottenham, seppur decisamente più bassa, ha comunque convinto la formazione spagnola a lasciarlo andare dopo appena dodici mesi dal suo arrivo.

Sarà la seconda cessione di rilievo per il Betis in questa settimana, visto l'addio di Junior Firpo al . La squadra di ha però guadagnato un giocatore come Fekir, a sorpresa arrivato proprio alla corte di Cesc Rubi nonostante l'interesse di diversi club militanti in .

Questione di tempo, poi Lo Celso sarà un nuovo giocatore del Tottenham: sarà il suo quarto campionato negli ultimi cinque anni.