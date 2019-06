Calciomercato Liverpool, Sturridge e Alberto Moreno lasciano a fine contratto

Dopo i grandi festeggiamenti per la vittoria della è tempo di bilanci in casa : Daniel Sturridge e Alberto Moreno salutano il club e lasciano al termine del contratto, che scadrà a fine giugno.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Questo il comunicato apparso sul sito del club inglese, nel quale vengono ringraziati i due giocatori:

#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club 🙌



Everyone wishes Daniel and Alberto all the very best for their futures. They will always be a part of the #LFC Family ❤️https://t.co/OH5oeNw4rR