Calciomercato Liverpool, Solanke va al Bournemouth per 28 milioni

Grossa plusvalenza per il Liverpool che cede il talentuoso attaccante Solanke al Bournemouth per 28 milioni di euro.

Il calciomercato del Liverpool si apre con una cessione, quella di Dominic Solanke al Bournemouth, che permette ai Reds di realizzare una grossa plusvalenza.

Segui le più belle sfide di FA Cup in diretta e in esclusiva su DAZN!

Solanke era infatti arrivato al Liverpool nel luglio 2017 a costo zero dalle giovanili del Chelsea ed è stato ceduto al Bournemouth per un totale di 25 milioni di sterline (19 più 6 di bonus), circa 28 milioni di euro.

Introducing... pic.twitter.com/um3KiMCz92 L'articolo prosegue qui sotto — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 4 gennaio 2019

Nella scorsa stagione Solanke era stato impiegato spesso da Klopp - 27 le presenze complessive tra campionato e Champions - ma quest'anno non è mai sceso in campo se non con la squadra riserve.

L'offerta del Bournemouth era di quelle che non si potevano rifiutare, nonostante Solanke si considerato uno dei prospetti migliori del calcio inglese. Classe '97, ha vinto la Youth League, il Mondiale Under 20 e l'Europeo Under 17 con l'Inghilterra.