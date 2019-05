Calciomercato Liverpool, Depay lancia un messaggio via social: 'Merci Lyon'

Accostato al Liverpool, Depay ha pubblicato sui social una storia che preoccupa i tifosi del Lione: aereo rosso, tuta rossa e un saluto al club.

Possibile ritorno in Premier League per Memphis Depay. Grande protagonista della stagione del , alla quale ha contribuito con 12 goal e 15 assist, il giocatore olandese è infatti finito nel mirino del .

Con un passato al , dove ha militato dall'estate del 2015 al gennaio del 2017, senza però mai riuscire a impressionare veramente il pubblico di Old Trafford, il talento cresciuto nel settore giovanile del Eindhoven piace molto a Jurgen Klopp.

Il tecnico tedesco è alla ricerca di nuovi rinforzi per un reparto d'attacco che anche la prossima stagione punterà sul trio formato da Salah, Firmino e Mané, con alcuni scout che, come riportato anche dal 'Daily Mail', avrebbero assistito dal vivo alla vittoria per 3-0 del Lione sul del 12 maggio scorso.

Ad alimentare le voci circa un possibile sbarco di Depay nella città inglese ci ha pensato poi lo stesso giocatore attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram. Ad attirare l'attenzione è stata in particolare una foto che ritrae il classe 1994 olandese, vestito interamente con una tuta rossa, che si dirige verso il suo jet privato, anch'esso rosso, il tutto accompagnato dalla scritta 'Merci Lyon'.

Un post che sa molto di addio, con Depay che potrebbe dunque lasciare il Lione con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del proprio contratto (giugno 2021), pronto a confrontarsi nuovamente con un'altra esperienza oltremanica.