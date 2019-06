Calciomercato, il Liverpool acquista il nuovo De Ligt: Van den Berg ufficiale

17enne centrale olandese, arriva dal PEC Zwolle dopo aver stupito nell'ultima stagione di Eredivisie.

Mentre De Ligt è in procinto di approdare alla , un altro centrale olandese giovanissimo e dal grande futuro è ufficialmente il primo rinforzo del Campione d'Europa. I Reds hanno infatti confermato l'acquisto del 17enne Sepp van den Berg.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il Liverpool ha speso appena due milioni di euro per l'acquisto del giovanissimo centrale, più tre legati a diversi bonus. Un colpo importante per i Reds, che sono convinti come Van de Berg possa veramente dimostrarsi il nuovo De Ligt. Del resto in se ne parla in questi termini da qualche mese.

Classe 2001, Van den Berg ha mostrato grandissime capacità durante l'ultima stagione giocata con il PEC Zwolle in Eredivisie: nel mirino di diverse big d'Europa, tra cui lo stesso che aveva pensato ad un possibile approdo ad Amsterdam come post De Ligt, alla fine giocherà in Premier League.

Nel 2018, van der Berg ha debuttato in Eredivisie ad appena 16 anni, 2 mesi e 19 giorni: contro il Groningen è infatti diventato il giocatore più giovane a scendere in campo nel campionato olandese, venticinque anni dopo l'ex milanista Van Bommel.

Van den Berg è cresciuto tantissimo grazie al mister del PEC Zwolle, che di interventi difensivi se ne intende eccome: il possente Jaap Stam ha infatti consigliato a lungo il giovane centrale negli ultimi mesi, riuscendo a farlo progredire anche in alcuni movimenti ancora non perfetti. Ovviamente, visto che Van den Berg non ha neanche raggiunto la maggiore età.

Al Liverpool non partirà subito titolare, ma potrebbe scalare ben presto le gerarchie imparando dal connazionale Van Dijk, attualmente tra i tre-cinque difensori più forti al mondo. Non solo De Vrij, De Ligt e lo stesso candidato al Pallone d'Oro dei Reds: l'Olanda dimostra di avere per le mani una grandissima generazione di centrali.