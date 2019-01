Calciomercato Lione, Aulas conferma: “Giroud mi interessa per giugno"

Olivier Giroud resta al Chelsea fino a giugno, ma in estate potrebbe tornare in Francia. Il presidente del Lione Aulas: "Ho già provato a prenderlo".

L'arrivo di Gonzalo Higuain chiude ulteriormente le porte a Olivier Giroud, che non sembra però sul piede di partenza in questa sessione di mercato invernale. L'attaccante francese potrebbe però lasciare il Chelsea in estate per fare ritorno in Francia, dove lo aspetta il Lione.

La conferma arriva direttamente dal presidente Jean-Michel Aulas, che infiamma i propri tifosi.

"Giroud ci interessa per questa estate, ora non vogliamo avere troppi attaccanti. A giugno vedremo anche quale allenatore avremo, ma il ragazzo mi piace, è un bravo ragazzo. Ho già provato a prenderlo durante il Mondiale, ma non è stato possibile".

Anche il Marsiglia aveva manifestato il proprio interesse sul centravanti del Chelsea, che ai microfoni di 'Canal Football Club' ha commentato l'ipotesi di un ritorno in patria.