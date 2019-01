Calciomercato Liga, Llorente può tornare all'Athletic Bilbao: "Sì, ci interessa"

Dopo le esperienze alla Juventus e in Premier League, Llorente potrebbe seriamente indossare nuovamente la maglia dell'Athletic.

Certi amori fanno dei giri immensi, bla bla. Una frase stra-abusata negli ultimi anni per descrivere il ritorno a casa di un calciatore, cresciuto in un dato posto e vicino ad indossare nuovamente la sua vecchia, amata, maglia. E' il caso di Fernando Llorente, attualmente in Premier League ma probabile acquisto dell'Athletic Bilbao.

Simbolo della squadra basca negli anni 2000, prima di essere ceduto alla Juventus a parametro zero per poi far parte di Siviglia, Swansea e Tottenham, Llorente è vicinissimo al ritorno in Liga: a Londra, con gli Spurs, gioca pochissimo visto l'uragano Kane lì davanti e il Bilbao si sta muovendo per riportarlo a casa.

La conferma è arrivata, tramite Cadena Ser, da parte di Rafa Alkorta, direttore sportivo dell'Atheltic Bilbao. Deciso a riportare a casa non solo Llorente, ma anche Javi Martinez, Ibai Gomez e Ander Herrera.

"Ci interessano Io non ho parlato con nessuno di loro, ma è ovvio che ogni giocatore che potrebbe giocare nell'Athletic ci interessa. Non è mai semplice per noi, ma proveremo a prendere tutti quelli che hanno le caratteristiche giuste per la nostra squadra".

Lo stesso Llorente non ha mai nascosto la volontà di tornare a Bilbao qualora si fosse presentata l'opportunità. Il suo passato club non naviga in acque limpide, vista la lotta per la salvezza di questa prima parte di stagione, e un giocatore esperto che conosce club e colori biancorossi sarebbe l'ideale.

Alkorta si sta muovendo sul calciomercato sopratutto per portare Llorente a Bilbao, mentre gli altri nomi fatti negli ultimi giorni sono assai difficili, sopratutto quello che porta al sogno Javi Martinez: praticamente impossibile rivederlo in Spagna in questa sessione di trattative.

Per Llorente il Bilbao ha rappresentato tutta la sua prima parte di carriera, avendo giocato in biancorosso dal 2005 al 2013 con 118 reti in 333 presenze. E' uno dei simboli del club, potrebbe esserlo anche il futuro: l'amore può nuovamente vincere.