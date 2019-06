Calciomercato, l'ex Crotone Diaby dal PSG al Bayer Leverkusen per 15 milioni

L'anno scorso non ha lasciato il segno al Crotone, ora Moussa Diaby viene ceduto dal PSG per 15 milioni di euro: futuro al Bayer Leverkusen.

Non ha lasciato il segno in nella breve esperienza al , poi retrocesso a fine stagione: ora Moussa Diaby è tra i protagonisti del mercato con l'imminente trasferimento dal al .

Secondo quanto riportato da 'RMC Sport', il giovane attaccante esterno francese è vicinissimo alla : il PSG ha infatti l'accordo con il club tedesco sulla base di 15 milioni di euro per il cartellino più il 20% sull'eventuale futura rivendita.

Quattro goal e sette assist per Diaby nelle 34 presenze alla corte di Tuchel, che lo aveva trattenuto rifiutando la precedente proposta del : ora la nuova avventura in , dove potrà disputare anche la nella prossima stagione.

Una crescita velocissima per il classe '99, che in pochi mesi è passato da meteora della nostra a campione di con il PSG, che ora lo cede per una cifra importante: al Bayer Leverkusen l'esterno offensivo troverà sicuramente più spazio per mettersi in mostra.