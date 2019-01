Calciomercato Leicester, ufficiale l'arrivo di Tielemans dal Monaco

Il Leicester ha annunciato di aver preso in prestito dal Monaco fino al termine della stagione il centrocampista belga Youri Tielemans.

Non solo acquisti in casa Monaco. Nell'ultimo giorno di calciomercato la società del Principato ha infatti comunicato di aver ceduto in prestito al Leicester il centrocampista belga Youri Tielemans.

Questo il comunicato emesso dal club francese, all'interno del quale viene specificato il contemporaneo arrivo di Adrien Silva dalla compagine inglese.

L’AS Monaco annonce le prêt de Youri Tielemans à Leicester jusqu’à la fin de la saison.

-----

https://t.co/oHBil5mdO0 pic.twitter.com/CqIG4dtMpx — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 31 gennaio 2019

"Il Monaco annuncia il prestito di Tielemans al Leicester fino alla fine della stagione ed al contempo l'arrivo dalla stessa società di Adrien Silva".

T I E

LEM

ANS



The Belgium midfielder joins Leicester City on loan until the end of the 2018/19 season 🔵#BienvenueYouri — Leicester City (@LCFC) 31 gennaio 2019

Poco dopo è arrivato l'annuncio anche da parte del club inglese.