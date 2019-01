Calciomercato Lecce, Tachtsidis il colpo a centrocampo: è ufficiale

Panagiotis Tachtsidis è un nuovo giocatore del Lecce. Arriva dal Nottingham Forest in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A.

Aveva lasciato l’Italia nell’estate del 2017 per tentare prima un’avventura in una big del calcio ellenico come l’Olympiacos e poi un’esperienza in Inghilterra al Nottingham Forest ed oggi, a meno di due anni di distanza da quell’arrivederci ci torna per ripartire dalla Serie B.

Panagiotis Tachtsidis è il colpo di mercato messo a segno dal Lecce nel corso della sessione invernale. A comunicare il buon esito della trattativa, è stato lo stesso club salentino attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L’US Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Panagiotis Tachtsidis, proveniente dal Nottingham Forest, con la formula del prestito con obbligo di trasformazione dell'acquisizione da temporanea in definitva in caso di promozione in Serie A e alternativamente con diritto di opzione. Il centrocampista greco (classe ’91) in Italia ha già vestito le maglie di Genoa, Cesena, Grosseto, Verona, Roma, Catania Torino e Cagliari”.

Portato giovanissimo in Italia nel 2010 dal Genoa, il centrocampista greco ha vissuto la sua annata migliore al Verona, quando riuscì a guadagnarsi la chiamata della Roma. Pupillo di Zdenek Zeman, ha poi lasciato la compagine giallorossa dopo appena una stagione, per iniziare un lungo girovagare per l’Italia.

Nazionale greco, Tachtsidis rappresenta un innesto di eccellente valore per un Lecce che staccato di appena due punti dal Brescia secondo in classifica in Serie B, sogna la promozione diretta in Serie A.