Calciomercato Lecce, Shakhov è ufficiale: arriva a zero dal PAOK

Rinforzo a centrocampo per il Lecce, che ha annunciato l'ingaggio a costo zero di Ievgenii Shakhov: è stato campione di Grecia con il PAOK.

Nuovo movimento in entrata per il di Fabio Liverani. Il club pugliese con una nota ha infatti ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Ievgenii Shakhov. Il giocatore ucraino era in scadenza con i campioni di Grecia del ed arriva dunque in Salento a costo zero.

A breve il servizio completo.