Calciomercato Lecce, Imbula nuovo obiettivo: trattativa avviata con lo Stoke City

Il Lecce continua ad inseguire un colpo internazionale: trattativa avviata con lo Stoke City per Giannelli Imbula. In attacco è Cerri il nome nuovo.

Smaltita la pesante sconfitta per 4-0 contro l' a San Siro, il prova a rifarsi sul calciomercato. La società salentina è infatti al lavoro per portare nella rosa del tecnico Fabio Liverani importanti rinforzi a centrocampo e in attacco.

Per la mediana, secondo 'Sky Sport', il club giallorosso guarda alla Championship inglese: il nome nuovo è quello del centrocampista francese di origini congolesi Giannelli Imbula, rientrato allo dopo il prestito agli spagnoli del nella scorsa stagione.

Il Lecce ha chiesto ai Potters il giocatore in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro e i primi contatti fra le parti sarebbero stati positivi.

I salentini attendono ora la risposta del giocatore, inseguito solo qualche stagione fa da e Inter, e si augurano che quest'ultima sia positiva. Intanto guardano anche all'attacco, dove, sempre secondo 'Sky Sport', si fa strada il nome di Alberto Cerri.

La situazione per la punta classe 1996 appare tuttavia al momento complicata. Il Lecce ha sondato infatti il terreno ed è intenzionato ad andare fino in fondo, ma il ha fatto sapere che l'operazione potrà essere eventualmente fatta negli ultimi giorni di trattative soltanto nell'eventualità in cui i sardi riescano a trovare prima un sostituto all'altezza.