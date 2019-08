Calciomercato Lecce, Imbula è atterrato: riscatto obbligatorio in caso di salvezza

Giannelli Imbula, centrocampista cercato in passato anche da Inter e Torino, ha scelto Lecce. E' atterrato stamattina a Brindisi.

Colpo di calciomercato del neo-promosso che si è assicurato Giannelli Imbula, centrocampista cercato negli anni scorsi anche da club italiani di prima fascia come e .

Imbula, secondo quanto riporta 'Sky Sport', è atterrato stamattina all'aeroporto di Brindisi. Il giocatore arriva al Lecce in prestito ma, in caso di salvezza o alla venticinquesima presenza, scatterà il riscatto obbligatorio per 4 milioni di euro. Inoltre gli inglesi avranno anche una percentuale sulla futura rivendita.

Al suo sbarco in , Imbula ha rilasciato già le prime dichiarazioni da giocatore del Lecce.

"Sono felice di essere qui, non ho ancora parlato con Liverani ma lo farò a breve”.

Nelle prossime ore quindi Imbula, che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito con e , sosterrà le visite mediche e subito dopo si metterà a disposizione del Lecce. La sua esperienza in Italia sta per iniziare.