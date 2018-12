Calciomercato Lazio, Zappacosta e Donati obiettivi per la fascia

La Lazio vuole rinforzarsi sugli esterni: Basta e Caceres sul taccuino dei partenti, piacciono Donati, Zappacosta, Laxalt e Trezeguet.

Concluso il girone di andata al quarto posto in classifica, la Lazio a gennaio cercherà di mettere a disposizione di Simone Inzaghi nuovi elementi per rendere la rosa ancora più competitiva.

Secondo quanto riportato da Tuttosport l'obiettivo è quello di rinforzare le fasce laterali, ma solamente nel momento in cui verranno ceduti Basta e Caceres, principali indiziati a lasciare Formello.

Sul taccuino del direttore sportivo Tare ci sono Donati del Mainz, Laxalt del Milan e l'egiziano del Kasimpasa Mahmoud Ibrahim Hassan, detto Trezeguet. L'italiano che gioca in Germania, in scadenza di contratto il prossimo giugno, sta forzando per essere ceduto ed il cub potrebbe accontentarlo per non perderlo a zero in estate.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero non è nemmeno da sottovalutare la pista che porta a Davide Zappacosta, attualmente al Chelsea (solo 18 minuti in Premier League sotto la gestione Sarri).

La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 10-12 milioni di euro. C'è però da superare lo scoglio ingaggio, visto che l'ex Torino guadagna attualmente 2,2 milioni di euro a stagione.