Calciomercato Lazio, Vavro in chiusura: 12.5 milioni al Copenhagen

L'operazione per portare il difensore slovacco classe 1996 Denis Vavro è in chiusura: al Copenhagen 12.5 milioni bonus compresi.

In attesa di ufficializzare l'arrivo di Manuel Lazzari, la manda a segno un altro colpo. È infatti in chiusura l'operazione per portare in biancoceleste Denis Vavro, un rinforzo per la difesa.

Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', il classe 1996 di nazionalità slovacca arriverà per 11 milioni di euro più bonus, per un totale complessivo di 12.5 milioni di euro.

Attualmente in forza al Copenhagen, con cui è già in ritiro, Vavro starebbe aspettando soltanto l'ok del club per raggiungere , effettuare le visite mediche e firmare il suo contratto con la Lazio.

Da definire rimarrebbero soltanto il sostituto per i danesi e le modalità di pagamento, poi Vavro potrà diventare ufficialmente il nuovo rinforzo per Simone Inzaghi.

Il nazionale slovacco, cresciuto nello Zilina, è in dall'estate 2017. Ha già 2 presenze e un goal all'attivo con la sua selezione.

Nei playoff di della scorsa stagione ha segnato uno dei rigori decisivi per eliminare l' al terzo turno.