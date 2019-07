Calciomercato Lazio, Szoboszlai erede di Milinkovic: 20 milioni per il classe 2000

La Lazio punta dritta alla chiusura per Dominik Szoboszlai, classe 2000 del Salisburgo: costerà quasi 20 milioni di euro, sarà l'erede di Milinkovic.

La potrebbe salutare a breve Sergej Milinkovic-Savic, ma a cuor leggero, perché il nome del sostituto sembra essere già pronto. Secondo 'Tuttosport', i biancocelesti sarebbero a un passo da Dominik Szoboszlai.

Il centrocampista ungherese, 19 anni da compiere il prossimo 25 ottobre, è un giocatore del Red Bull , con cui ha giocato la seconda parte dell'ultima stagione: 20 presenze e 5 goal tra campionati e coppe.

L'anno precedente lo aveva passato in prestito al Liefering, squadra succursale del Salisburgo in seconda divisione austriaca. Dove ha comunque trovato il modo di mettersi in luce.

Riconosciuto come uno dei più grandi talenti della sua generazione, il classe 2000 ha anche già esordito con la nazionale ungherese nello scorso marzo. E la Lazio lo avrebbe seguito da molto tempo.

Il direttore sportivo Igli Tare avrebbe infatti già portato Szoboszlai a visitare il centro di Formello, ora è alla riceerca dell'offerta giusta per convincere il Salisburgo. La cifra richiesta dagli austriaci sarebbe di 20 milioni di euro.

Il giocatore è stato cercato anche da tantissime big, tra cui la , ma anche , e . Anche l' avrebbe fatto un tentativo. Lascelta del giocatore sarebbe però ricaduta sui biancocelesti.

La chiusura potrebbe arrivare con l'inserimento di Valon Berisha nella trattativa: il centrocampista non si è calato al meglio nella realtà Lazio e ora potrebbe tornare al Salisburgo dopo un solo deludente anno in biancoceleste.

Lotito starebbe aspettando l'offerta irrinunciabile per Milinkovic-Savic, poi potrebbe far partire l'affondo per Szoboszlai. Da un talento all'altro.