Calciomercato Lazio, spunta Destro per l'attacco: offerto al club biancoceleste

Spunta il nome di Mattia Destro nel mercato della Lazio: l'attaccante è in uscita dal Bologna ed è stato offerto al club biancoceleste.

La continua la sua ricerca di un attaccante dopo aver fallito l'affare Wesley: nel mercato biancoceleste spunta a sorpresa il nome di Mattia Destro, che è stato proposto alla dirigenza dell'Aquila come vice Immobile.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riferito da 'Radiosei', l'attaccante italiano è in uscita dal nonostante un contratto in scadenza nel 2020 ed è stato proposto all'Aquila: da valutare ora la risposta del club vincitore della Coppa , anche se a oggi sembra difficile una fumata bianca in questo senso.

Nel frattempo prosegue la trattativa in uscita con il per il ritorno in patria di Pedro Neto e Bruno Jordao, che potrebbero portare nelle casse della Lazio ben 17 milioni di euro.