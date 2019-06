Calciomercato Lazio, sogno Luis Alberto per il Siviglia: lo vuole Lopetegui

Insidia Siviglia per la Lazio: su imput di Lopetegui, Monchi si muoverà per riportare in Andalusia Luis Alberto. La trattativa si annuncia difficile.

Un gioiello dellafa gola al nuovodi. Proprio l'ex allenatore del, secondo quanto riporta 'Marca', avrebbe indicato al Direttore sportivo, ex , il nome di, giocatore di cui il tecnico sarebbe calcisticamente innamorato.

Il progetto del Siviglia è quello di privarsi prima di qualche nome importante, fra cui almeno uno fra Sarabia, Ben Yedder e Quincy Promes, mettere così da parte un tesoretto per poi reinvestirlo su un colpo in entrata. In tal senso Luis Alberto sarebbe appunto il primo nome sul taccuino dell'allenatore, e il giocatore gradirebbe un ritorno a casa, visto che proprio da Siviglia è partita la sua carriera.

Ma Monchi, che conosce bene l' per aver lavorato con la Roma, lo ha avvertito che strappare il giocatore alla Lazio non sarà impresa semplice. Il presidente Lotito non è uno che vende a cuor leggero i giocatori più importanti, e se anche dovesse dare il suo assenso al trasferimento chiederà al Siviglia una cifra significativa.

Nonostante le difficoltà obiettive, il Siviglia avrebbe comunque già messo in moto la sua macchina per arrivare al Secondo 'Marca', la valutazione del cartellino di Luis Alberto, autore nell'ultima stagione di 6 goal in 33 presenze in tutte le competizioni con la maglia biancoceleste, si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro e la cifra che gli andalusi dovranno sborsare per assicurarsi lo spagnolo non potrà essere inferiore.

Sarebbe da escludere l'inserimento di Franco Vazquez come contropartita nell'operazione. 'El Mudo' semmai potrebbe essere venduto per ottenere altro denaro cash, che sommato alla cessione di uno fra Sarabia, Ben Yedder e Quincy Promes, potrebbe permettere al Siviglia di dare l'assalto a Luis Alberto. La trattativa si prospetta lunga e complessa, ma Lopetegui vuole a tutti i costi il centrocampista nella rosa per la nuova stagione.