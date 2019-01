Calciomercato Lazio, Serdar Aziz è il dopo Caceres: trattativa ben avviata

In Turchia non ci sono dubbi, Aziz giocherà con la Lazio. 4 milioni al Galatasaray. A dicembre si era finto malato per andare alle Maldive.

Martin Caceres è tornato alla Juventus e ora la Lazio ha un difensore in meno. Biancocelesti a lavoro da qualche giorno per sostituire il centrale uruguagio, consapevoli di dover portare a Roma un giocatore d'esperienza che possa integrarsi subito nel gruppo. Partendo dalla panchina. Il nome scelto è quello di Serdaz Aziz.

28enne turco, in forza al Galatasaray, secondo diversi media turchi approderà alla Lazio nelle prossime ore, per una cifra di 4 milioni circa. Si è parlato anche dell'inserimento di Caicedo nella trattativa, visto l'interesse passato del club di Istanbul, ma da questo punto di vista se ne riparlerà in estate.

Lazio e Galatasaray stanno lavorando per il trasferimento del giocatore, attualmente in scadenza con i turchi nel 2020 ma da qualche settimana fuori rosa. Aziz, infatti, si era finto malato per la sfida contro il Sivasspor del 23 dicembre, volando invece alle Maldive insieme alla compagna.

Multato dal Galatasaray, stupito dalla decisione del suo giocatore, Aziz è alla ricerca di una squadra con cui proseguire la sua carriera e l'idea Lazio l'avrebbe subito affascinato, pronto a cominciare una nuova avventura, la prima lontano dalla terra natia.

Arrivato al Galatasaray nel 2016, dopo tra l'altro aver vinto il campionato turco con il Bursaspor, Aziz è stabilmente nel giro della Nazionale del suo paese, nella speranza di poter giocare un grande torneo, Europeo o Mondiale, prima del termine della carriera.

Intanto sembra proprio che il suo futuro sarà in Italia, a meno di smentite o interruzione improvvisa della trattativa. Dopo Ucan e Under, rispettivamente in quel di Empoli e Roma, la Lazio tratta Aziz per sostituire Caceres.