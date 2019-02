Calciomercato Lazio, Morrison all'Ostersunds a titolo definitivo

La Lazio annuncia la cessione di Ravel Morrison all'Ostersunds a titolo definitivo. L'inglese era arrivato nel luglio 2015.

A poche ore dalla partita di Europa League, si riattiva il mercato in uscita della Lazio. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, i biancocelesti hanno annuciato la cessione a titolo definitivo di Ravel Morrison all'Ostersunds.

Il giocatore inglese sarebbe andato in scadenza di contratto al termine della stagione in corso e quest'anno non aveva giocato nemmeno un minuto, essendo rimasto fuori dalle liste. Era rientrato in estate dall'anno di prestito all'Atlas, dopo aver passato dal gennaio del 2017 al luglio del 2017 in prestito al QPR.

Morrison era arrivato a Roma a parametro zero nell'estate 2015, dopo essersi svincolato dal West Ham pochi mesi prima. Gli Irons lo avevano prelevato dal settore giovanile del Manchester United.

In biancoceleste l'inglese classe 1993 ha giocato soltanto 8 partite, per un totale di 159 minuti trascorsi in campo, senza mai trovare la via del goal.

Ora per Morrison c'è l'Allsvenskan, con l'Ostersunds. Il piccolo club lo scorso anno era arrivato ai sedicesimi di Europa League, prima di uscire contro l'Arsenal, ma riuscendo a vincere all'Emirates nel match di ritorno.