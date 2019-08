Calciomercato Lazio, Petagna il sogno per l'attacco: serve l'addio di Milinkovic-Savic

La Lazio pensa anche a Dost, Édouard e Llorente per l'attacco. In difesa piace Bruno Viana, con Wallace, Durmisi e Patric in uscita.

Messi a segno quattro importanti colpi di mercato a inizio estate, quando alla rosa di Simone Inzaghi si sono uniti i vari Lazzari, Jony, Vavro e Adekanye, la ora è pronta a tornare sul mercato per regalare al proprio allenatore gli ultimi due rinforzi chiesti: un attaccante e un difensore.

Prima il club biancoceleste dovrà però vendere per fare cassa e sfoltire una rosa con qualche esubero di troppo. Il grande sogno per l'attacco resta Andrea Petagna, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', con la Lazio che in questo caso dovrebbe però prima concretizzare la cessione di Sergej Milinkovic-Savic.

I 25 milioni chiesti dalla per il cartellino della punta ex costringono infatti i biancocelesti a ricavare denaro dalla partenza del centrocampista serbo, la cui situazione dopo il mancato approdo al pare ora ancora più incerta.

Per questo motivo la Lazio avrebbe anche già pronte delle alternative a Petagna. Piacciono l'olandese Bas Dost dell Lisbona e il francese Odsonne Édouard del . Ci sarebbe poi anche lo svincolato Fernando Llorente, il quale chiede però 4 milioni di euro come ingaggio. Una cifra che i biancocelesti al momento non sono disposti a spendere per lui.

Passando alla difesa, qui Simone Inzaghi sarebbe invece alla ricerca di un centrale. Bruno Viana dello Sporting Braga il nome che gli uomini di mercato biancolesti stanno seguendo con insistenza.

Anche in questo caso la Lazio dovrà però prima pensare alle cessioni, con Wallace, Durmisi e Patric inidiziati come prossimi partenti. Il primo piace a , e Deportivo La Coruna, anche se ad oggi nessuna pista si è ancora concretizzata.

Durmisi è invece conteso tra e Fenerbahçe, con ulteriori novità attese nelle prossime ore. Patric invece potrebbe tornare in .