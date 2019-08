Calciomercato Lazio, Pedro Neto e Bruno Jordão ceduti al Wolverhampton

La Lazio ha ufficializzato una doppia cessione in Premier League: i giovani Pedro Neto e Bruno Jordão vanno in Premier League al Wolverhampton.

Doppio movimento in uscita per la del presidente Claudio Lotito e del D.s. Igli Tare. Il club biancoceleste ha infatti ufficializzato la cessione a titolo definitivo del giovane attaccante Pedro Neto e del centrocampista Bruno Jordão al Wolverhampton.

Comunicato ufficiale: Pedro Lomba Neto e Bruno André Cavaco Jordao



Il club biancoceleste non ha reso note le cifre della doppia operazione. Per quanto riguarda Pedro Neto, l'attaccante classe 2000 era stato acquistato dal club capitolino nel 2017 dal Braga e aveva debuttato in nell'ultima stagione, collezionando in tutto 5 presenze fra campionato e Coppa .

Il giocatore portoghese era reduce dai Mondiali Under 20 disputati con la Rappresentativa lusitana. Con lui dal Braga era arrivato anche il connazionale Bruno Jordão. Classe 1998, il centrocampista lascerà la Serie A dopo appena 3 presenze. I due giocatori erano stati pagati complessivamente 26 milioni di euro. Di loro ha parlato il tecnico del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo.

"Neto e Jordão sono due calciatori di grande talento che giocano in ruoli nei quali avevamo necessità di investire. Qua vediamo l'ingaggio di giovani promesse come una via da seguire. Pensiamo che entrambi i ragazzi abbiano il potenziale per far bene qui al . Tuttavia prevediamo che ci vorrà un po' di tempo prima che possano far parte della Prima squadra, perché sono giovani e giocheranno in un nuovo Paese e in un nuovo ambiente".