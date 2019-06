Calciomercato Lazio, Pedro Neto e Bruno Jordão al Benfica: 20 milioni per Lotito

Secondo quanto riportato da 'A Bola', manca solo l'ufficialità per il passaggio di Neto e Jordão al Benfica per 20 milioni. Buon affare per la Lazio.

La sta per chiudere una operazione per certi versi 'minore' di calciomercato, ma che dal punto di vista economico è a sorpresa di primissimo livello per il club di Claudio Lotito.

Secondo 'A Bola', autorevole quotidiano portoghese, i biancocelesti hanno praticamente ceduto Pedro Neto e Bruno Jordão al per una somma totale di 20 milioni di euro.

La Lazio in questo modo rientrerà completamente dalla cifra investita per i due stessi ragazzi nel 2017, due anni fa. Il club romano aveva sborsato 11,5 milioni per il prestito biennale e altri 7 per il riscatto per un totale di 18,5 milioni bonus esclusi. Con altri bonus della trattativa, la cifra era arrivata intorno ai 20 milioni, somma che la Lazio riprenderà da questa cessione.

Manco a dirlo, a gestire nemmeno troppo sotto traccia l'operazione è Jorge Mendes, che due anni fa aveva portato sempre Neto e Jordão dal Braga alla Lazio. Il procuratore, lo ricordiamo, anche di Cristiano Ronaldo e José Mourinho, tanto per far capire il lignaggio del portoghese.