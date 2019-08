Calciomercato Lazio, Pavlovic non supera le visite: salta l'acquisto dal Partizan

Strahinja Pavlovic non ha superato le nuove visite mediche in casa Lazio: il giovane centrale dal Partizan Belgrado potrebbe ora fare ricorso.

Niente da fare per Strahinja Pavlovic alla : il giovanissimo difensore centrale del Partizan Belgrado non approderà in . Il classe 2001 non ha infatti superato le visite mediche, bloccando di fatto la trattativa dei biancocelesti.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riferito da 'Il Messaggero', Pavlovic non aveva superato i primi controlli dopo l'accordo raggiunto tra i due club: pochi giorni dopo lo stesso giocatore aveva comunicato di aver risolto tutti i problemi, ma gli ultimi test hanno dato nuovamente esito negativo.

Si era parlato di un problema a livello cardiaco per il giovane talento, in passato proposto anche alla dall'agente mateja Kezman (lo stesso di Milinkovic-Savic).

Ora Pavlovic starebbe addirittura pensando di rivolgersi alla commissione regionale per fare ricorso sulla base dell'articolo 6 del decreto ministeriale. Un affare che difficilmente andrà incontro alla fumata bianca.