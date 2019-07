Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic via? Tare: "Con un'offerta indecente…"

Come già accaduto nelle ultime sessioni di calciomercato estive, Sergej Milinkovic-Savic è uno dei giocatori più ambiti in assoluto.

Il campione serbo è dato nel mirino di diversi club europei e negli ultimi giorni in particolare si è parlato con insistenza di un suo possibile trasferimento in al .

Il direttore sportivo della , Igli Tare, intervenendo telefonicamente nel corso del Premio Colantuoni-De Rosa, ha fatto il punto sulla situazione legata al centrocampista biancoceleste.

“Non è difficile rispondere alla domanda sul futuro di Milinkovic-Savic. Lui ha prolungato il contratto con la Lazio pochi mesi fa. Nel calcio di oggi poi se arrivano proposte indecenti possono sempre essere prese in considerazione, ma oggi il giocatore ed il club sono contenti di andare avanti insieme”.

Tare ha parlato delle linee guida del mercato della Lazio.

“Dobbiamo cercare di rimanere competitivi con il nostro metodo di lavoro. Le cose si fanno ogni anno più complicato visto quello che fanno le big d’Europa, ma proveremo a costruire una squadra competitiva per puntare ai vertici del campionato. Noi abbiamo sempre raggiunto risultati importanti mantenendo un bilancio sano, non facciamo autofinanziamento, semplicemente lavoriamo con logica. Siamo una realtà importante e vogliamo lottare per la ”.