Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic via? Lotito apre: "Nessuno gli tarperà le ali"

Il presidente della Lazio apre alla cessione del serbo: "Quando arriverà una proposta concreta la esamineremo".

E' un tormentone estivo, per il terzo anno consecutivo. In ogni casoè per ora ancora un giocatore della, in attesa che i biancocelesti ricevano una sostanziosa offerta. Magari proprio da quel che più di tutti ha espresso la volontà di portarlo tra le proprie fila.

Da canto suo Lotito, presidente della Lazio, non vede più Milinkovic-Savic come incedibile: se qualcuno dovesse bussare alla porta della squadra capitolina con 70-80 milioni di euro, il serbo comincerebbe una nuova parte della sua carriera lontano da .

A Sky Sport, Lotito ha confermato il suo pensiero a riguardo Milinkovic-Savic:

"L'anno scorso ho combattuto affinché non andasse via. Quest'anno sicuramente ho meno armi nel momento in cui dovessero crearsi le condizioni per trattenerlo. Ma questo non significa che la società stia lavorando per privarsene".

Con le dovute condizioni, dunque, sarà addio alla Lazio:

"Lui sul piano personale ha delle ambizioni che mi sembrano giuste, quindi nessuno gli tarperà le ali".

I vecchi cento milioni chiesti da Lotito potrebbero essere diventati meno:

"Uno ha un prezzo quando si mette in vendita. Cento milioni? Il mercato si fa con i fatti. Quando arriverà una proposta concreta la esamineremo e vedremo quali sono le condizioni e che tipo di scelta farà il club".

Tante big vogliono Milinkovic-Savic? Qualcuno dovrà desiderarlo più di tutte: il calciomercato attorno al serbo sta per riaccendersi.