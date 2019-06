Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic al PSG: Paredes possibile contropartita

Il PSG è vicinissimo all'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic e starebbe pensando di girare Leandro Paredes, ex Roma, alla Lazio.

In non hanno più dubbi: il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sarà a Parigi. Il PSG infatti sarebbe pronto a soddisfare le richieste di Lotito e metterebbe sul piatto circa 80 milioni di euro. Ma non solo.

Secondo l'edizione romana de 'La Repubblica' infatti Leonardo starebbe pensando di abbassare l'esborso cash inserendo nell'operazione il cartellino di Leandro Paredes, ex che in ha deluso.

L'ingaggio che Paredes percepisce attualmente a Parigi è il più grande ostacolo in tal senso, ma il sembra comunque intenzionato a offrire il giocatore alla .

Lazio che intanto è sempre più vicina all'acquisto dell'esterno Jony, connazionale e grande amico di Luis Alberto, mentre in difesa l'obiettivo sarebbe Denis Vavro del Copenaghen.

Infine avanza la trattativa per Manuel Lazzari: alla potrebbero essere girati Patric e Simone Palombi, meno caldo invece il nome di Danilo Cataldi.