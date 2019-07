Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic nel mirino del Manchester United

Il Manchester United ha individuato in Milinkovic-Savic della Lazio un potenziale rinforzo per il suo centrocampo. Sostituirebbe Pogba.

Come spesso accaduto nelle ultime sessioni di calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic è uno degli uomini più ambiti in assoluto. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a quelli di diversi top club europei e, a quanto pare, il sarebbe pronto a fare concreti passi in avanti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della si trova a Londra ufficialmente per studiare alcune operazioni in entrata, ma in realtà sono in corso dei contatti con i Red Devils.

Lo United ha infatti individuato proprio nel centrocampista serbo il sostituto naturale di quel Paul Pogba che sembra destinato a cambiare aria nel corso dell’estate (il resta l’ipotesi più viva) e pur di arrivare al gioiello biancoceleste sarebbe pronto a mettere sul tavolo qualcosa come 75 milioni di euro.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare nella capitale inglese anche Mateja Kezman, il procuratore di Milinkovic-Savic, nel frattempo la Lazio spera in un rilancio del che dopo aver chiesto notizie nei giorni scorsi adesso sembra aver fatto qualche passo indietro.