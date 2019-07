Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic al Manchester United per 75 milioni più bonus

Manchester United e Lazio avrebbero raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Milinkovic-Savic. Pogba ora è più vicino al Real Madrid.

Sergej Milinkovic-Savic starebbe per lasciare la e la . Secondo 'La Repubblica', infatti, il centrocampista serbo è un passo dal .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

I Red Devils avrebbero individuato in Milinkovic-Savic il profilo perfetto per sostituire Pogba e sarebbero pronti a soddisfare le richieste di Lotito, che per cedere il suo gioiello chiede circa 100 milioni di euro.

L'accordo di massima sarebbe stato raggiunto sulla base di 75 milioni di euro più bonus per un totale molto vicino a quota 100, appunto.

Pogba, come detto, invece dovrebbe davvero lasciare Manchester probabilmente per trasferirsi al dove Zidane lo aspetta a braccia aperte anche se pure la non ha del tutto abbandonato l'idea di riportarlo a .

La stessa Juventus, peraltro, aveva pensato proprio a Milinkovic-Savic come prima alternativa al francese ma a questo punto sarà costretta a rivolgersi altrove.

La Lazio invece avrebbe già scelto l'erede di Milinkovic-Savic: si tratta di Yusuf Yazici, centrocampista classe 1997 che gioca nel Trabzonspor ed è nel mirino anche del .

Lotito però, dopo aver incassato l'assegno del Manchester United, sarebbe pronto ad alzare l'offerta fino a 20 milioni di euro per battere la concorrenza e portarlo a Formello.