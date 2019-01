Calciomercato Lazio, Lukaku andrà al Newcastle: prestito con diritto di riscatto

Il difensore della Lazio, Jordan Lukaku, è a un passo dal Newcastle: in Premier League ritroverà il fratello Romelu, attaccante del Manchester United.

Jordan Lukaku è a un passo dal vestire la maglia del Newcastle. Il difensore della Lazio sta per lasciare l'Italia per continuare la propria stagione oltremanica, dove potrebbe rimanere anche in futuro.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il giocatore si unirà in prestito con diritto di riscatto al club allenato da Rafa Benitez e in Premier League ritroverà il fratello Romelu, attaccante del Manchester United.

Nonostante abbia collezionato solamente 7 presenze in questo campionato, il Newcastle ha scelto di puntare sul difensore belga, chiudendo così le porte a un possibile arrivo di Antonio Barreca dal Monaco.