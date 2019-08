Calciomercato Lazio, Llorente pista concreta: contatti con l'entourage

Non solo Inter e Napoli sullo svincolato Fernando Llorente: anche la Lazio è in corsa nonostante gli alti costi. Il basco può rimpiazzare Caicedo.

Da uomo della provvidenza del finalista di a centravanti svincolato. Strano il destino di Fernando Llorente, ancora senza squadra mentre la stagione sta già entrando nel vivo. Ma le sirene per il basco non mancano. Anche dalla .

A pensare concretamente a Llorente è infatti anche la , accostata all'ex bianconero da qualche settimana. Secondo il 'Corriere dello Sport' i biancocelesti hanno parlato con l'entourage dell'ex juventino, provando a capire se possano esserci le condizioni per concretizzare l'operazione.

Llorente, che al momento guadagna comunque troppo per le possibilità della Lazio, potrebbe rimpiazzare Caicedo nel reparto offensivo di Simone Inzaghi: l'ecuadoriano va infatti in scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno 2020, e le discussioni per il rinnovo non sono mai arrivate alla fumata bianca. Ecco perché una sua partenza non è da scartare.

Certo, come si sa la Lazio non è l'unico club italiano in corsa per lo svincolato Llorente: l'ex Tottenham è sia nella lista dell' che in quella del , altre due formazioni che potrebbero portare a casa un attaccante prima della chiusura del mercato.

Su Llorente è vivo anche l'interesse della , che al momento nel ruolo di punta centrale può contare su Giovanni Simeone. Il sogno viola è quello di affiancare l'ex bianconero a Chiesa e a Ribery, per il quale la trattativa sta davvero entrando nel vivo.